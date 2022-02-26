İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı

Beyoğlu'nda bir İETT otobüsü, halk ekmek büfesine çarptı. Kazada büfenin işletmecisi hafif yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 16:23

İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı

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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı halk ekmek büfesinin işletmecisi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta İETT otobüsü, Hasköy durağında yolcuları indirdikten sonra halk ekmek büfesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada büfe işletmecisi hafif yaralandı Kazada büfe işletmecisi hafif yaralandı

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Kazada hafif yaralanan büfe işletmecisi H.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kaza alanına gelerek bilgi aldı.

Bu arada, kazanın, otobüsün elektronik aksamındaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi.

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