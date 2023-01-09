İstanbul'da iki genç kız evde ölü bulundu

İstanbul'da kayıp olarak aranan iki genç kız, bir evde öldürülmüş halde bulundu.

İhbar üzerine Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel'in (30) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğü söyledi.

Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.



Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.



Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Genç kızların ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.