Günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yakınlarının 4 gündür haber alamadıkları 91 yaşındaki Adliye Uluçay, evinde ölü bulundu.

Günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir binanın 2. katında oğluyla birlikte oturan ve 5 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Adliye Uluçay'dan haber alamayan Almanya'daki damadı komşularını aradı.

Eve giden komşular, kadının oğlu tarafından içeri alınmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisle birlikte içeri giren sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan kadının yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan Uluçay'ın cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının şizofren olduğu öğrenilen 59 yaşındaki oğlu da polis merkezine götürüldü.

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