İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.



Kazada, 8'i yolcu, 1'i sürücü olmak üzere 9 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.



Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor. Metrobüs hattında her iki yönde yolcu yoğunluğu yaşandığı görülüyor.



KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI



İki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı, bir metrobüsün de duramayarak önündeki araca vurduğu kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kayıtlarda, sürücü koltuğunun boş olduğu gözlenen metrobüsün giderek hızlanıp yalpalayarak bariyerlere çarptığı, daha sonra da duramayıp karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.