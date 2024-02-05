İstanbul’da iş hanına kara para baskını: Pos cihazlarıyla para akladığı belirlenen 10 kişiye gözaltı

Operasyon kapsamında, 116 bin 97 dolar, 80 bin 665 Türk Lirası, 43 pos cihazı, 17 yabancı ülkelere ait pos cihazı, bin 515 adet yabancı ülke bankalarına ait, yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş banka/kredi kartı, 17 adet para sayma makinesi ile çok sayıda evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun