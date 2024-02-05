İstanbul’da iş hanına kara para baskını: Pos cihazlarıyla para akladığı belirlenen 10 kişiye gözaltı

İstanbul Fatih’te iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklandığı belirlendi. Polis, olaya ilişkin düzenlediği operasyonda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da iş hanına kara para baskını: Pos cihazlarıyla para akladığı belirlenen 10 kişiye gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kara para aklandığı ve yurt dışına pos cihazları ile para çıkışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlattı.

İncelemeler sonucunda ekipler 22 Ocak'ta Fatih’te bir iş hanında bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi.

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Operasyon kapsamında, 116 bin 97 dolar, 80 bin 665 Türk Lirası, 43 pos cihazı, 17 yabancı ülkelere ait pos cihazı, bin 515 adet yabancı ülke bankalarına ait, yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş banka/kredi kartı, 17 adet para sayma makinesi ile çok sayıda evrak ele geçirildi.

İstanbul’da iş hanına kara para baskını: Pos cihazlarıyla para akladığı belirlenen 10 kişiye gözaltı - 1

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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