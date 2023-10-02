İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul'da yaşanan sağanak yağışların ardından Zeytinburnu ilçesinde bir sanayi sitesinin istinat duvarı çöktü.
İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
İtfaiye ekipleri de sanayi sitesinin istinat duvarının altında kalan 4 aracı çıkartmak için çalışma başlattı.
Çökme sırasında araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.
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