İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda, bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi. Araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü
SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

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'da yaşanan sağanak yağışların ardından Zeytinburnu ilçesinde bir sanayi sitesinin istinat duvarı çöktü.

İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri de sanayi sitesinin istinat duvarının altında kalan 4 aracı çıkartmak için çalışma başlattı.

Çökme sırasında araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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