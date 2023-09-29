SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü
İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

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Son dakika haberi! İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Dün kentin Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yollar göle dönerken bugün ise Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü - 1

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

SU BASTI

Pendik'te yağış nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca alt geçitinde biriken su nedeniyle bir vatandaş aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan vatandaş, kurtarılmayı bekledi.

SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü - 2

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

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