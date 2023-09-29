SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Son dakika haberi! İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün kentin Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yollar göle dönerken bugün ise Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.



Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

