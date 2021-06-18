İstanbul'da kadın cinayeti

NTV Haber 18.06.2021 - 13:25
İstanbul'da eşini tabancayla öldüren kişi, çalılıklar arasında saklanırken yakalandı.
İlknur Çavuş ve eşi Erdal Çavuş, Adana'daki evlerinden İstanbul Çatalca'ya aile ziyaretine gelmişlerdi.
Erdal Çavuş, 30 yaşındaki eşini silahla göğsünden vurdu. Genç kadın Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.
ÇALILIKLARDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Katil zanlısı Erdal Çavuş ise saklandığı çalılık alanda jandarma tarafından yakalandı.
Çiftin 7 yaşında ve 7 aylık iki kız çocuğu koruma altına alındı.