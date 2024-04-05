İstanbul'da kardeş cinayeti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek melesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.

Küçük kardeş Sefa Adıgüzel, ağabeyi Mahsun Adıgüzel'i bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mahsun Adıgüzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sefa Adıgüzel ise ağabeyini bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

