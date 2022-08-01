İstanbul'da lazer epilasyonda 'yanık' suçlaması: Sanki kaynak yapıyor

İstanbul Bağcılar'da lazer tedavisi sonrası yüzünde yanıklar oluşan bir kişi, işlem yaptırdığı güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

33 yaşındaki aşçı Erdal Yeşilyurt yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Bağcılar'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı.

Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların 5'ncisi 20 Şubat'ta yapıldı. İşlem sırasında yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia eden Yeşilyurt, hastanede tedavi olduğunu söyledi.

Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

''SANKİ SURATIMA KAYNAK YAPIYOR''



Yanaklarında çok kıl olduğu için lazer epilasyon tedavisine başladığını açıklayan Yeşilyurt, ''Adam sanki suratıma kaynak yapıyordu'' dedi.



Belirli bir yerden sonra yüzünde yanma hisseden Yeşilyurt, görevlinin kolunu tutarak yandığını söyledi.



Görevlinin kendisine 'ufak' bir yanma olduğunu ancak acıdan duramayarak dışarı çıktığını belirten Yeşilyurt, ''Asansöre bindiğimde yüzümden sarı renkte bir iltihap aktığını gördüm'' dedi.

İlk olarak klinik sahibiyle görüştüğünü anlatan Yeşilyurt, bu tarz ufak şeyler olabileceğini söylediğini ifade etti.



Yeşilyurt'a Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzünde üçüncü derece yanık oluştuğuna ilişkin rapor verildi.

''BEN SURATIMA ASİT Mİ DÖKÜYORUM''



5 aydır tedavi gördüğünü açıklayan Yeşilyurt şöyle konuştu:



"Şeker hastası olduğumu söyleyip, ona göre işlem yapılmasını istemiştim. Yanıklar iyileşiyor ama yine nüksediyor. Sürekli iş değiştiriyorum. Ben aşçı olduğum için çalışma ortamımda enfeksiyon kapabiliyor. Beni 'İyileşip iyileşip yüzünü bu hale getiren sensin' diye suçluyorlar. Bir insan nasıl bunu kendi suratına yapabilir? Asit mi döküyorum ben suratıma"

"BİZE ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"



Erdal Yeşilyurt'un suç duyurusunda bulunduğu güzellik merkezinden yapılan açıklamada, "Bize geldiğinde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduk. Bir hastalığı olmadığını dile getirdi. Bizden 4 ay boyunca hizmet aldı. Daha sonra bu talihsizlik yaşandı. Erdal Yeşilyurt için ilk günden bugüne maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendisi şeker hastası olduğunu söylemedi. Normal şartlarda ona göre işlem yapılıyor" denildi.



"ŞEKER HASTALIĞI KRONİKLEŞTİREBİLİR"



Bu arada Yeşilyurt'un tedavisinin sürdüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bazı alanlarda iz kalma durumu olabilir. Hastamızın şeker hastalığı var, o da bazen böyle yaraları kronik hale dönüştürebiliyor. İltihaba daha fazla zemin hazırlayabiliyor. Yarada hijyen durumuna dikkat etmek için de hastaya yatış kararı aldık. Hastanın suratındaki bazı alanlar derin, üçüncü derece lezyonlar. İnsanlar bu tarz lazer ve kozmetik uygulamalarının yapılacağı ortamlara çok dikkat etmeli" şeklinde konuştu.