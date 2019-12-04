İstanbul'da mahkeme kararı ile sökülen asfalt yol yeniden yapıldı

İstanbul'un 2 ilçesi Büyükçekmece ve Çatalca'yı birbirine bağlayan tartışmalı asfalt yol yeniden yapıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerini bağlayan yollarından biri mahkemelik oldu. Yolun tarlasından geçtiğini söyleyen bir kişi dava açtı. Mahkeme, yolun bulunduğu alanın eski haline dönmesine karar verince, 261 metrelik bölümdeki asfalt söküldü. Sökülen yola, "Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay'ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yok eski haline getirilmiştir" yazılı tabela konuldu.

Bölge halkı uzun süredir ulaşımda sıkıntı yaşaması nedeniyle sökülen yolun yerine yenisi yapıldı. Karar mahkemeye başvuran tarla sahibini de, bir süredir ulaşım sıkıntısı çeken ilçe sakinleri de memnun etti.

Tarla sahibi de yolun daha geniş olabilmesi için arazisinden üç metre feragat etti.



VİDEO: YARGITAY KARAR VERDİ, ASFALT SÖKÜLDÜ