İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.



Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.