İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

ntv.com.tr 11.05.2020 - 09:35
Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.
Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2020
11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle seferler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
🔴 İşletmedeki hatlarımız (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06:00-23:00 arasında hizmet verecek
🔴 F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye açılacak
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