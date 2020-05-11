İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibari ile uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.

ntv.com.tr 11.05.2020 - 09:35

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Küresel salgın önlemleri gölgesinde düzenlemeye gidilen metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre,  (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu. 

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