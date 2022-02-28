İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

Haberler - DHA 28.02.2022 - 16:03
İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 7 yolcu yaralandı.
Esenyurt ilçesi Haramidere Sanayi metrobüs durağında saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü istikametinde giden metrobüs, iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı.
Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yan yolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.