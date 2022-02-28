İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 16:03

İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 7 yolcu yaralandı.

Esenyurt ilçesi Haramidere Sanayi metrobüs durağında saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü istikametinde giden metrobüs, iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yan yolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.

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