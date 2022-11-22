İstanbul'da öğretmenlere 24 Kasım'da ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım'da öğretmenlerin Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde geçiş ücretleri dijital öğretmen kartlarına iade edileceğini açıkladı.



Öte yandan, öğretmenlere "İstanbul Kitapçısı" şubelerinde Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim yapılacak.

MÜZELER DE İNDİRİMLİ OLACAK

İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde de 21-27 Kasım arasında öğretmen ve birinci derece yakınları için indirim uygulanacak.

Ayrıca, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığınca önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze'de öğretmenlik yapan çalışanlara canlı müzik eşliğinde özel bir kutlama yapılacak.