İstanbul'da okullar virüslere karşı nano gümüş teknolojisi ile temizlendi

İstanbul'da son günlerde yaşanan virüs vakaları da dikkate alınarak Ümraniye'deki okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.



Ümraniye Belediyesi ekipleri, nano gümüş teknolojisi kullanılarak okulları virüslerden ve bakterilerden arındırmaya başladı. Nano gümüş teknolojisinin uygulandığı yerlerin 3 ile 6 ay arasında virüsleri ve bakterileri etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dezenfeksiyon uygulamasının yapıldığı okullardan olan Mehmet Akif İlkokulu’nu ziyaret edip çalışmalarla ilgili incelemede bulundu.

Görevliler okulun tuvaletlerinden sınıflara, salonlarından merdivenlerine kadar her yerini dolaşarak nano gümüş iyonları ile temizledi.

Okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.



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