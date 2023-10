İstanbul’da pazar günü Özgür Filistin Mitingi düzenlenecek

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor.



İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlenen saldırılar ve bölgede yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “1946 yılından beri işgalci İsrail Filistin topraklarını işgal etmeye çalışıyor. Filistinliler de meşru müdafaa hakkını kullanmış oldu. Cumartesi gününden beri İsrail şiddetli bir şekilde saldırıyor. Meseleyi şöyle değerlendirmek lazım; her ramazan ayında kutsalımız olan Mescid-i Aksa’ya İsrailli askerler tarafından ayakkabılarla girilerek ses bombası atılarak silahlı bir şekilde oradaki Filistinli Müslümanları öldürdüklerini biliyoruz. Yine Gazze’de Filistinliler çocuklarını, kundaktaki bebeklerini, kimi annesini, babasını, kardeşini evinde, sokakta şehit olmuş şekilde bulabiliyor. Dolayısıyla Filistinliler 70 yıldır, bu zulüm altında yaşıyor. Bunu bütün dünya biliyor.” diye konuştu.



"İSRAİL HER GEÇEN GÜN YAPTIĞI ZULMÜN ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR"



Yazıcı, “Orası dünyanın en büyük açık hava hapishanesidir. İlaca, gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyorlar. İsrail her geçen gün yaptığı zulmün şiddetini artırıyor. Filistinlilerin su ihtiyacını karşılayacağı kuyuları beton döküp kapatıyorlar, zehir karıştırıyorlar. Orada tam bir katliam var. Ümit ediyoruz ki bu zulüm son bulsun. Ancak bu savaşın nihayete ermesi elbette Filistinlilerin, Müslümanların hukukunu, izzetini, şerefini koruyarak olacaktır.” ifadelerini kullandı.



ALANDA SADECE TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAĞI OLACAK



İstanbul’da pazar günü miting yapacaklarını söyleyen Yazıcı, “Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi olarak Filistin meselesinde her zaman öncülük yaptık. Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda saat 14.00’te Özgür Filistin Mitingi düzenliyoruz." dedi.



Bu miting bir parti mitingi ya da STK mitingi olmadığını ifade eden Yazıcı, "Biz çağrıda bulunduk ancak partisi, kimliği, STK’sı, aidiyeti ne olursa olsun Filistin davasına gönül vermiş, oradaki işgale karşı duran, zulme itiraz eden bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Alanda sadece Türk ve Filistin bayrağının olacağı öğrenildi.

