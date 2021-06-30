İstanbul'da pitbull saldırısı: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

İstanbul Kartal'da çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Köpekten güçlükle kurtarılan çocuğa 30 dikiş atıldı.

İHA 30.06.2021 - 10:30

İstanbul'da pitbull saldırısı: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

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İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk pitbull saldırısında yaralandı.

Olay Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü yaşandı. Bir vatandaş, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.

Ağzında ağızlık dahi bulunmayan köpek 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı.

30 DİKİŞ ATILDI

Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu, sahibi ve çevredikler kurtarmak için seferber oldu.

9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atıldı. Çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

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