İstanbul'da polisten kaçan sürücü kaza yaptı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerin sürdüğü Maltepe'de saat 01.30 sıralarında denetleme yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobiliyle sürücü Volkan Ç., aracı ile Esenkent Mahallesi Çınaraltı sokakta kaza yaparak takla attı.

Sürücü ve araçtaki kız arkadaşı, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Volkan Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Ayrıca, otomobilde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ile bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.