İstanbul'da polisten kaçan sürücü kaza yaptı

İstanbul Maltepe'de polisin dur ihtarlarına uymayıp otomobili ile kaçan sürücü kaza yaptı. Araçtaki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Polisin incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, otomobilde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca ile bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

DHA 18.04.2020 - 06:03

polisten-kacan-surucu-kaza-yapti_2844_dhaphoto1.jpg

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerin sürdüğü Maltepe'de saat 01.30 sıralarında denetleme yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobiliyle sürücü Volkan Ç., aracı ile Esenkent Mahallesi Çınaraltı sokakta kaza yaparak takla attı.

Sürücü ve araçtaki kız arkadaşı, kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Volkan Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, otomobilde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ile bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...