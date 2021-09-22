İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: Aralarında Covid-19 ilacı da var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat üzerine “merdiven altı” ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, aralarında piyasaya sürmeye hazırladıkları yüklü miktarda steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.



Baskında yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon 452 bin 960 lirayı bulan Covid-19 tedavisinde kullanılan 950 adet ilaç, 176 bin 399 adet dolu yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon, 267 bin 840 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 2 dolum pompası, sprey boya ve 2 adet kapak takma aparatı olmak üzere toplam 445 bin 195 adet ürün ele geçirildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN OFİS KİRALADILAR

Sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekenin dikkat çekmemek için lüks rezidanslarda ofis kiraladıkları ve bu mekanlarda “merdiven altı” diye tabir edilen sahte ilaç üretimi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Yakalanan 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından zanlılar Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.