İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da sahte plaka imalatı yapan bir atölyeye polis ekipleri baskın düzenledi. Çok sayıda sahte plakanın ele geçirildiği operasyonda iş yeri sahibi ile 4 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, uygulama yaptıkları sırada sahte plakalı bir motosiklet yakaladı.

Motorun plakasının nereden ve nasıl alındığını araştıran polis, plakanın Bayrampaşa’daki bir atölyede basıldığını tespit etti.

Atölyede çok sayıda sahte plaka ele geçirildi

Söz konusu atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, adreste sahte plaka basan ve satan iş yeri sahibi ile sahte plaka almaya gelen 4 kişiyi gözaltına aldı.



İş yerinde çok sayıda sahte plaka ve baskı makinesi ele geçirildi.