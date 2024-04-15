İstanbul'da servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ve servis aracı şoförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası otomobilin motor kısmında küçük çaplı yangın çıktı. Çıkan yangın diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Kaza sebebiyle cadde üzerinde park halinde olan otomobilde hasar aldı.