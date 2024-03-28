İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu.



Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara da isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.