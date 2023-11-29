İstanbul'da şiddetli lodos martıları da vurdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye sığındı.

İstanbul'da şiddetli lodos martıları da vurdu
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İstanbul’da dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Birçok nokta da lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi.

Ancak lodos sadece çatıları ve ağaçları vurmadı, kuşlar da fırtınadan nasibini aldı. Fırtına nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme’de boş bir araziye kondu.

İstanbul'da şiddetli lodos martıları da vurdu - 1

Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken uçmakta zorlanan binlerce martı, lodosun geçmesini beklediği görüldü.

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