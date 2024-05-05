Sürü otlatma kavgasında kan aktı

Elazığ’da sürü otlatma yüzünden husumetli kişiler arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Sürü otlatma kavgasında kan aktı

Yazıkonak Beldesi Gül Sokak üzerinde daha önce aralarında husumet bulunan sürü sahibi ile mahallede yaşayan bir kişi arasında sürü otlatma yüzünden kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve sopanın kullanıldığı kavgada, sürü sahibi başına aldığı darbe ile yaralandı.

Aynı zamanda saçmaların isabet ettiği 2 koyun da yaralanırken, bir araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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