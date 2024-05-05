Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü

Çatalzeytin ilçesi Karacakaya köyü Bostan Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kaya'nın ahşap evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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