İstanbul’da taciz iddiasına meydan dayağı

İstanbul Esenler’de bir kişi, genç bir kızı yolda yürüdüğü sırada taciz etti. Durumu fark eden genç kızın ablası, bağırarak yardım isteyince, çevredekiler tacizciyi yakaladı. Genç kızı taciz eden şüpheli, çevredekiler tarafından dövüldü.

İstanbul’da taciz iddiasına meydan dayağı

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Esenler’de bir kişi, yolda yürüyen genç bir kızı taciz etti.

Olay, Havaalanı Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, cadde üzerinde yaşı küçük olan genç bir kızı taciz etti. Kardeşinin tacize uğradığını gören ablası ise bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

O sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli ise cadde üzerinde yukarıya doğru kaçmaya çalıştı.

MEYDAN DAYAĞI

Şüphelinin kaçmaya çalıştığını anlayan vatandaşlar ise hemen harekete geçerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, yakalandığı kişiler tarafından dövüldü. şüphelisi olayın ardından gözaltına alındı.

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