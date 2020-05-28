İstanbul'da toplu taşıma 2 milyona dayandı

İstanbul'da corona virüs nedeniyle dibe vuran toplu taşıma kullanımı artmaya başladı. Sadece dün 2 milyona yakın kişi toplu taşıma araçlarını kullandı.

NTV Haber 28.05.2020 - 14:49

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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı 15 gün öncesine göre, yüzde 6 arttı. Sadece dün, 1 milyon 957 bin 143 kişi toplu taşıma kullandı.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, toplu ulaşım araçlarını kullanımındaki artış devam ediyor.

Corona virüs önlemleri kapsamındaki uyarılar sonrası 8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı, 895 bin 958’e düşmüştü.

Daha sonraki haftalarda, sürekli bir artış izleyen kullanım sayısı, 27 Mayıs'ta 1 milyon 957 bin 143’e ulaştı.

7 haftada toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı, yaklaşık 1 milyon arttı. 

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