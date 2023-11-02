İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu ilçelerde hava kirliliği de yüksek

İstanbul'da hava kirliliği artmaya devam ediyor.



Uzmanlar, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Şirinevler ilçelerine dikkat çekerek İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Kuzu, trafiğin en fazla olduğu noktalarda, O1 ve O2 yollarının kenarlarında bulunan hava kalitesi ölçüm istasyonlarında hava kirliliğinin biraz daha yoğun olduğunu dile getirdi.

"Sonuçlar bize özellikle partikül madde, azot oksit bazında kirliliği biraz daha fazla olduğunu gösteriyor." diyen Kuzu, "İlçeler bazında da şunu söyleyebiliriz; özellikle köprü bağlantılarının olduğu yerler Beşiktaş, Mecidiyeköy gibi yerlerde fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde yine trafiğin yoğun olduğu Şirinevler'in de hava kalitesinin biraz daha kötü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

