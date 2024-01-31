İstanbul’da trafik sorunu için yeni adım: Bağlantı yollarındaki gişeler kaldırılacak

İstanbul’da TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılıyor.



Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.



Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için karayolundaki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.



Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.” dedi.

DAHA HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ HEDEFLENİYOR



Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.