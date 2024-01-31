İstanbul’da trafik sorunu için yeni adım: Bağlantı yollarındaki gişeler kaldırılacak

İstanbul’da trafiği rahatlatmak için yeni bir adım atılıyor. Megakentteki bağlantı yollarında yer alan gişeler kaldırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız.” dedi.

İstanbul’da trafik sorunu için yeni adım: Bağlantı yollarındaki gişeler kaldırılacak
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’da TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında bulunan gişeler kaldırılıyor.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Uraloğlu, kentteki trafiği rahatlatmak için karayolundaki tüm bağlantı gişelerinin kaldırılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.” dedi.

DAHA HIZLI VE GÜVENLİ GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Samandıra, Avcılar, Ispartakule ve Hadımköy’de yer alan gişelerin kaldırılmasıyla birlikte, daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bağlantı yollarındaki gişe adaları ve kanopiler kaldırılacak.

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