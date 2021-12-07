İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, trafiği kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.

Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.

Trafik yoğunluğu saat 18.07 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 87 olduğu görüldü.



E-5 VE TEM'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR



Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.