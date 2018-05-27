Olay İstanbul Ümraniye'de Parseller mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk evdeki pompalı tüfekle oynamaya başladı.
Tüfek ateş aldı ve 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Komşular, çocuğun anne ve babasının çalıştığını olay sırasında evde olmadığını söyledi.
Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, 10 yaşındaki diğer çocuk ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.
İstanbul'da tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti
NTV HaberTürkiye
İstanbul Ümraniye'de 11 yaşında bir çocuk arkadaşıyla birlikte oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay İstanbul Ümraniye'de Parseller mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk evdeki pompalı tüfekle oynamaya başladı.