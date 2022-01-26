İstanbul'da uçak seferleri başladı mı?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle THY uçuşlara ara vermişti. İstanbul'da uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'da uçak seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 26.01.2022 - 18:06

İstanbul'da uçak seferleri başladı mı?

İLİŞKİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda trafik normale döndü

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda trafik normale döndü

THY İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı

THY İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı

'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak seferleri yapılamamıştı.

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR BAŞLADI MI?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların başladığını bildirmişti.

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık.

Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."

''İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BUGÜN 680 UÇUŞ PLANLANDI''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğünü ve bugün (26 Ocak Çarşamba) 680 uçuş planlandığını açıkladı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...