İstanbul'da uçak seferleri başladı mı?

İstanbul'da yoğun kar ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak seferleri yapılamamıştı.

İSTANBUL'DA UÇUŞLAR BAŞLADI MI?



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların başladığını bildirmişti.



İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı şu bilgileri paylaştı:



"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık.



Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."

''İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BUGÜN 680 UÇUŞ PLANLANDI''



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğünü ve bugün (26 Ocak Çarşamba) 680 uçuş planlandığını açıkladı.