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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sancaktepe ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelinin kullandığı iki adres tespit edildi.

Dün de Atatürk Mahallesi'ndeki bir caddede ekiplerin şüphelenerek takibe aldıkları şahsın, daha önceden iki adresi belirlenen İ.K. olduğu anlaşıldı.

madde satışı yapıldığı ve uyuşturucu saklandığı belirlenen şüphelinin girdiği bu iki adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler İ.K. ile diğer şüpheliler T.A, Y.B. ve B.K'yi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 354 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 fişek, 2 hassas terazi, pres makinesi ile 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen İ.K. ve T.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Y.B. ve B.K ise, dosyaları adli makamlara gönderilmek üzere işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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