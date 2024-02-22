İstanbul’da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza

İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Caddesi’nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.
Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verdi.
Drone destekli denetimde 4 sürücünün yaya geçidinde durmadığı tespit edildi.
Sürücülere 3 bin 135 lira olmak üzere, toplam 12 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.
Bazı sürücüler cezaya itiraz ederek drone görüntülerini izlemek istedi.
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