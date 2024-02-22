İstanbul’da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza

İstanbul Kadıköy’de yaya geçidinden geçmek isteyen yayalara, geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde, 4 sürücüye toplamda 12 bin 540 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza

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’da Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Caddesi’nde yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

Birçok sürücü yaya geçidini kullanmak isteyen yayalara yol verdi.

Drone destekli denetimde 4 sürücünün yaya geçidinde durmadığı tespit edildi.

İstanbul’da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza - 1

Sürücülere 3 bin 135 lira olmak üzere, toplam 12 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Bazı sürücüler cezaya itiraz ederek drone görüntülerini izlemek istedi.

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