İstanbul’da yeniden örgütlendiler: Liderleri tutuklanan Şahinler yeni elebaşı belirledi, savcılık 305 yıl hapis istedi

İddianamede, diğer sanıkların da müşteki Mehmet Ali Sarıkaya’dan haksız maddi menfaat temin etmek için ticari bir iş yapıldığı izlenimini verecek şekilde hayali ticaret kurguladıkları aktarılarak, hayali bir inşaat projesinden indirimli daire sattıkları müştekinin ödemeleri yapmasına rağmen gayrimenkulün devrinin gerçekleşmediği anlatıldı.



Vazgeçmek isteyen müştekiyi tehdit ederek ödeme yapmasını sürdüren sanıkların bu şekilde haksız menfaat temin ettiği dile getirilen iddianamede, bazı sanıkların da müşteki Şefik Yalvaç’tan satın aldıkları araçların bedelini ödemedikleri vurgulandı.



İddianamede, müşteki Yalvaç’ın da araçların karşılığında bir inşaat projesindeki iş yerinin devredilmesi teklifini kabul ettiği belirtilerek, sanıkların ödemeleri yapan bu müştekiyi yıldırmak için başka bir kasten öldürme olayını anlatarak ölümle tehdit ettikleri anlatıldı.



İSTENEN CEZALAR



İddianamede, sanıklar Mehmet Şahin, Bahadır Şahin ve Hasan Akdeniz'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 16 kez uygulanmak üzere nitelikli yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından 176’şar yıldan 305’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



İddianamede diğer 56 sanığın da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, nitelikli yağma, tehdit ve ruhsatsız silah taşımasuçlarından 12 yıl 6’şar aydan 46 yıl 9’ar aya kadar hapsi istendi.



Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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