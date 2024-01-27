İstanbul'da yolcu minibüsünde doğum

İstanbul Bahçelievler'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü (23) eşi Murat Güçlü (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi.

Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı.

Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü minibüsün içinde doğum yaptı. Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken enfeksiyon kapan kadının ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"MİNİBÜSE BİR BEBEKLE BİNDİK, İKİ BEBEKLE İNDİK"

Güçlü Ailesi, ikinci çocukları olarak dünyaya gelen kızlarına Asmin ismini koydu.



Minibüste doğum yapan Mizgin Güçlü, "Ben hastaydım, eşim de beni muayeneye götürüyordu. Sonra birden sancım tuttu. Sancım tutunca ben de ıkınmaya başladım. Önce suyum geldi, sonra bebek doğdu. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi. Minibüse bir tane bebeğimle bindim ama inerken iki bebeğimle indik." şeklinde konuştu.