İstanbul'da zabıt katibinden 80 milyonluk vurgun

İddiaya göre Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D. tarafından kurulan şebeke, çevrelerindeki insanların güvenini kazanarak paralarını yüksek faiz ile kullanabileceklerini söyleyerek para topladı.

Yüzde 10 kar payı veren şebeke bir süre ödemeleri de düzenli olarak yaptı. Bir çok vatandaştan arabalarını ve gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında da yüzde 10 kar payı vadetti. Yüksek kar payını gören bir çok kişi şebekeye paralarını, evlerini ve arsalarını devretti. Bir süre sonra ise, devraldıkları gayrimenkulleri ve otomobilleri hileli yöntemlerle farklı kişiler adına tescil ettirdi.

Gayrimenkulleri geçici olarak veren mağdurlara, gayrimenkulleri başkasına satacaklarını söyleyerek tekrar para istedi.



İSTANBUL VE BALIKESİR'DE OPERASYON



Yapılan şikayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Zabıt Katibi Süleyman D.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 80 milyon lira değerinde vurgun yaptıkları öğrenilen şebeke üyelerinden Süleyman D. ile şebekenin kasası olduğu iddia edilen Abbas K. tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.