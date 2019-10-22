Bakan Soylu: İstanbul'daki 85 bin kaçak ülkesine gönderildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'dan yılbaşından itibaren 85 bin kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezlerimize veya ülkelerine sevk ettik." dedi.



Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Soylu, göç konusuna değinerek geri dönüşlerde ciddi adımlar atıldığını belirtti.



İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde çalışma başlattıklarını aktaran Soylu, şunları söyledi:



"İstanbul'a doğru yüklü bir akım söz konusu oldu. Yılbaşından itibaren buna ait bir tedbir almaya başladık. İstanbul'dan yılbaşından itibaren 85 bin kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezlerimize veya ülkelerine sevk ettik. 12 Temmuz'da İstanbul'da başladığımız adımda şu ana kadar 60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu illere doğru gidiyor. Eğer bu balansı sağlayamazsak Allah muhafaza bazen birileri tarafından kışkırtılan hadiselerin ve birtakım gerginliklerin önüne geçmekte zorlanacağımızı burada ifade edeyim."



Barış Pınarı Harekatı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde geri dönüşlerin hızlanacağını belirten Soylu, bölgesinde göçmen sayısı fazla olan belediyelerin, bu konuda kabiliyet geliştirmesi ve bilgi sahibi olmasının sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

