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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren ve Yunanistan'dan eylem amacıyla gönderilen örgüt üyelerinin sınır geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından /KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor.

DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen, Yunanistan'dan eylem amacı ile gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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