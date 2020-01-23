İstanbul'da tüfekle rastgele ateş

İstanbul Arnavutköy'de etrafa rastgele ateş açan saldırgan gözaltına alındı.

Olay Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta meydana geldi. Bir kişi elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Önce yoldan geçen bir sokak köpeğine ateş açan saldırgan, daha sonra havaya birkaç el ateş etti.

Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı.

Bazı bina ve iş yerlerine saçmaların isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Etrafa rastgele ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen zanlının alkollü olduğu öğrenildi.

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR



Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada çalıştığı iş yerinden panikle dışarı çıkan Taliye Yücel, “Sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yürüyen ve rastgele ateş açan birini gördük. Küfürler savurarak çalıştığımız iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yüzünü görmedim ama kazaklı ve kapüşonlu biriydi" dedi.





