İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokağa motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, spor salonu önünde bekleyen kişilere silahla ateş açtı.



Saldırıda, aralarında 8 yaşında çocuğun bulunduğu 3 kişi yaralandı.



Zanlı motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Kolundan yaralanan 8 yaşındaki çocuğun annesinin spor salonunda çalıştığı öğrenildi.



İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

