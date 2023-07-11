İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Sultanbeyli ilçesinde yer alan Hasanpaşa, Mehmet Akif, Orhangazi, Hamidiye, Abdurrahmangazi, Akşemsettin ve Fatih Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 14 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.58'de kesilen suyun gece saat 00.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 11 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi)

tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, 'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

SULTANBEYLİ'DE 14 SAATLİK

İSKİ tarafından, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle birçok mahallede 14 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Sabah 09.58'de kesilen suyun gece saat 00.00'da geleceği tahmin ediliyor.

11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3

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