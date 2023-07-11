İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: 14 saat su kesintisi yaşanacak (11 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.

SULTANBEYLİ'DE 14 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle birçok mahallede 14 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Sabah 09.58'de kesilen suyun gece saat 00.00'da geleceği tahmin ediliyor.

11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ LİSTESİ