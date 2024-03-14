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İstanbul’un birçok noktasında polis uygulaması

İstanbul polisi, bugün birçok ilçede huzur uygulaması gerçekleştirdi. Araçlarda ayrıntılı arama gerçekleştiren emniyet güçleri, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

İstanbul’un birçok noktasında polis uygulaması

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’da ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

İstanbul’un birçok noktasında polis uygulaması - 1

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi.

Yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

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