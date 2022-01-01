İstiklal Caddesi'nde 5 dakika içinde 2 kez taciz edildiler iddiası

Haberler - DHA 01.01.2022 - 10:25
Yeni yıl kutlamaları için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu.
Kutlamalar için gelen 5 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi tarafından taciz edildi. Kadınların bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı.
İlk taciz olayının üstünden henüz 5 dakika geçmeden aynı kadınlar polise elle taciz edildiklerini bildirdi. Kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Kadınlar polislerin arasındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis şüpheliyi hızla alarak polis otosuna bindirdi.
İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU