İstiklal Caddesi'nde 5 dakika içinde 2 kez taciz edildiler iddiası

İstiklal Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları için gelen 5 kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Aynı kadınlar, 5 dakika önce de taciz edildiklerini iddia etti.

Haberler - DHA 01.01.2022 - 10:25

İstiklal Caddesi'nde 5 dakika içinde 2 kez taciz edildiler iddiası

Yeni yıl kutlamaları için gelenler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdu.

Kutlamalar için gelen 5 kadın meydandan girdikleri İstiklal Caddesi'nde yürürken iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi tarafından taciz edildi. Kadınların bağırması üzerine şüpheli uzaklaştı.

İlk taciz olayının üstünden henüz 5 dakika geçmeden aynı kadınlar polise elle taciz edildiklerini bildirdi. Kutlamalar için önlem alan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınlar polislerin arasındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis şüpheliyi hızla alarak polis otosuna bindirdi. 

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