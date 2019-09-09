İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te operasyonlar düzenlemişti.



Yakalanan katil zanlıları Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı.



Sorgunan ardından iki zanlı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Emrah Yaşar, gazetecilerin sorusu üzerine “Pişmanım” dedi.

Adliyedeki sorguları tamamlanan 2 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTÜ Elektrik Mühendisliği’nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında saldırıya uğramıştı.



Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal., bira almak için para istedikleri Halit Ayar ve arkadaşına bıçak ve kırdıkları şişe ile saldırıda bulunmuştu.



Emrah Yaşar'ın bıçakladığı Halit Ayar hayatını kaybederken, arkadaşı Sinan Nalçacı'yı ise yaralanmıştı.



SUÇ MAKİNELERİ CEZAEVİNDEN NASIL İZİNLİ ÇIKTI?



SABIKALARI KABARIK

Saldırganlardan Emrah Yaşar'ın gasp suçundan tutuklu olduğu Kırklareli Cezaevi'nden bir hafta izinli olarak çıktığı öğrenildi. Yaşar'ın, "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama" suçlarından kaydı var.



Diğer saldırgan Erhan Kurdal'ın da "gasp" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından sabıkasının bulunduğu bildirildi.

ANNE AYAR: ÖLMESİN, SÜRÜNSÜNLER



Oğluyla olaydan önce telefonla görüştüğünü ifade eden anne Hanife Ayar, “O akşam saat 23.30’da beni aradı, ‘Tolgalar'da kalacağım" dedi. İzin verdim. Alkol alışkanlıklarını görmedim. İçtiyse de içmiştir. Kimseye sataştıklarını, sarhoş hallerini görmedim. Sabah hastane polisi bizi aradı” dedi.



Acılı anne, “Müebbet mi yiyecek idam mı edilecekler? İdam bunlar için ödül. Belki her gün bıçaklansınlar, o acıyı onlar da yaşasınlar. Ölmesin sürünsünler. İşkence etmek belki günah ama onlar bizim canımıza kıyıyorlar" diye konuştu.



BABADAN KANUN ÇAĞRISI



Baba Mehmet Ayar, oğlu Halit Ayar’ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, “Halit ilk erkek evladımız. Babamın ismini koydum. Maalesef ömrü kısaymış. Halit çok başarılı bir çocuktu. Madalyaları, hocalarında aldığı ödülleri var. En son üniversitesinde yüksek onur listesine alındı. Bunu dahi söylemedi bize, çok mütevazıydı. Allah bizden çok sevdi diyoruz, başka bir şey diyemiyoruz maalesef" diye konuştu.



Kendisinin eski bir polis memuru olduğunu dile getiren Ayar, "Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Daha güzel kanun çıkarsınlar. Devletimizin bunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Bir yerde bir eksiklik var ama nerede var bilmiyorum” dedi.



Kardeşi Melike Ayar ise şöyle konuştu: "Ağabeyimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın istiyorum. Önce onun adını yaşatmak istiyorum. Biz canımızın korunmasını istiyoruz”



Halit Ayar'ın teyzesi Ayten Yüksel ise katilin hafta sonucu cezaevinden izinli çıkmasına tepkisini dile getirerek, "Melek oldu, kendimizi öyle teselli ediyoruz. Keşke o adamı bizim elimize verseler" dedi.



İKİNCİ KEZ İZİNLİ ÇIKIP SUÇ İŞLEDİ



NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, korkunç cinayet ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Saldırganların suç makinesi olduğuna dikkat çeken Bedük, katil zanlısı Emrah Yaşar’ın 2007 yılından beri suç işlediğini aktardı.



Gökhan Bedük, işlediği suçlardan tam 19 kez yakalanan Yaşar’ın ikinci kez cezaevinden izinli çıkarak suç işlediğine dikkat çekti.



CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞI SELİ

Halit Ayar, dün Emirgan Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Emirgan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ayar’ın ailesi ve arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.



Olay sırasında Ayar’ın yanında olan Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.



Halit Ayar'ın annesi, cenaze aracının yanında “Yavrum, yavrum" diyerek feryat etti.



Ayar’ın 9 yaşındaki kardeşi Kerem Ayar’ın bakışları da yürekleri burktu.

Öte yandan, İTÜ’lü gencin arkadaşı İrem Damar yaptığı açıklamada,"Kime sorsanız sadece tek söyleyecekleri şey sadece çok mükemmel bir insan olduğu. Asıl sorulması gereken nasıl bir insan olduğundan çok nasıl öldürüldüğü… İki kişinin gözaltına alındığı bir şey fark etmez. Arkadaşımız geri gelmeyecek. Son mu olacak, bir daha olmayacak mı? Ben o gece tek başıma sokakta yürüyemem. Üç erkek arkadaşım, onlar da yürüyemiyorsa biz nasıl dışarı çıkacağız?" dedi..