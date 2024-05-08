Okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki saldırgan tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da lisede dehşet: Okuldan atılan öğrenci müdüre kurşun yağdırdı Haberi Görüntüle

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede müdürlük yapan İbrahim Oktugan'a (74) silahlı saldırıda bulunarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Iraklı Y.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.



Şüpheli Y.K., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. TUTUKLANDI



Irak uyruklu Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



"HAYATİ VÜCUT BÖLGESİNE HEDEF ALARAK 2 EL ATEŞ ETTİ"



Olaya ilişkin detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.



Sevk yazısında, öldürülen Oktugan ile Y.K. arasında okulda ilişiğin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında suça sürüklenen çocuğun ulaştığı ruhi sükunete rağmen fiilini planladığı şekilde icra ettiği, böylece Y.K.’nin eğitimci Oktugan’ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. OKTUGAN İÇİN CENAZE TÖRENİ



Oktugan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.



Törene Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.



Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi.



Müftü Eren, "Bu menfur durumu tekraren, birilerini 'göçmen' suretiyle ifade edip başka birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek de hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek, mümin ve muvahhit olarak şiarımızdır." ifadelerini kullandı.



Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığınca ifadesi alınan Y.K.'nin, öldürme amacı olmadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Y.K. ifadesinde şunları anlattı: "Hatırlayamadığım bir tarihte sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim Oktugan’ın odasına gittim annemle birlikte oturuyorlardı. Ben anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim esnada 'Burası Türkiye Cumhuriyeti benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz.' diye karşı çıktı ve anneme hakaret etti. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı detayını hatırlamıyorum ancak fizik tartışmaya dönmedi. Annemin üzerine yürümesi üzerine biz de polisi aradık ve daha sonra okulu terk ettik." "YAŞANANLARI KENDİME YEDİREMEDİM" "Bu olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Anneme yapmış olduğu bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." diyen Y.K. şöyle devam etti:

"Olaydan bir gün önce aynı okulda okuyan aynı zamanda Abdulsamet A.’nın kuzeni olan G.A.‘yı gördüm. O okulda okuyan birini görünce yaşadığım bu olay aklıma geldi, tekrar sinir oldum. Hala okulda olduğu öğrenince, 'Gelip dövsem iyi olmaz mı' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka karnına vurursun. Hatta bacağına vurursan ölmez karnına sık.' dedi. Ben de Gaziosmanpaşa’da Mehmet K. isimli şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Kimseyi bir şey söylemeden hızlı bir şekilde odasına geçtim. Masada oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı. "AMACIM AYAKLARINDAN VURMAKTI" Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki tane mermi vardı ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde odadan çıkıp kapıya yöneldim. O esnada peşinden kimsenin gelmemesi için silahı yere doğrultarak peşimden gelmeyin dedim. Silahın içi boştu kim olduğunu bilmediğim bir çocuk kapıyı açtı. Amacım öldürmek değildi, amacım dövmekti. Bana karşılık verince kendimi korumak için silahı kullandım. "TABANCAYI VE TELEFONU ALİBEYKÖY BARAJI'NA ATTIM" Kullandığım tabancayı ve telefonu Alibeyköy Barajı’na attım. Sosyal medyada paylaşmış olduğum başkasının sesi olan kafasına sıktığım sözleri olan görüntümü olaydan iki gün önce paylaşmıştım. Olaydan sonra kimseyi arayıp yardım istemedim. Öldürme kastım yoktur. Pişmanım." ÖĞRENCİLERİ OKULA AKIN ETTİ Öte yandan yaşanan olayın ardından İbrahim Oktugan'ın öğrencileri bugün okula akın etti.

"NORMALDE GÜVENLİK VARDI AMA O DA İÇERİ GİTTİ"

Okulda oldukları sırada olayın gerçekleştiğini söyleyen bir öğrenci, Y.K.'nin 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim bir samimiyetim yoktu. İbrahim hoca çok iyiydi, yazık oldu hocaya. Artık diyecek bir şey yok. Normalde güvenlik vardı ama o da içeri gitti. İçeriye ne zaman gittiğini bilmiyorum ama aktif olarak çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu." dedi. MESLEKTAŞI SALDIRI ANINI ANLATTI



İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybettiği saldırı anını, aynı okulda öğretmenlik yapan Kadriye Deveci anlattı.

Saldırının ardından İbrahim Oktugan ile göz göze geldiğini belirten Deveci, "Patlama sesinden sonrasında odadan çıktığımda, hocamla yüz yüze gelip bir birimize baktık. Onun her tarafı kan içerisindeydi zaten. Ne olduğunu anlayamadım. Hocamla sadece göz göze geldiğimde, zaten üzerime doğru yığılmıştı." diye konuştu.

"ANNESİYLE ARAPÇA KONUŞUNCA İBRAHİM HOCA 'TÜRKÇE KONUŞUN ANLAMIYORUM' DEMİŞ" Deveci, "İbrahim hoca ile velisi arasında bir konuşma gerçekleşiyor. Öğrenci annesi ile Arapça konuşmaya başlıyor. Öğretmenimiz sadece, 'Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Türkçe konuşmak zorundasın. Senin konuştuğun dili ben anlamıyorum. Annene ne diyorsun?' dedi. Bu orada çok sinirlendi. Odadan çıkardılar. Bir sürü feveranlık yaptı. Kendince farklı sebepler göstermeye çalıştı. Ama hiçbir şey yok. Hocamın üslubu o kadar iyidir ki. Ben 8 yıldır onunla çalışıyorum, bir kötü kelimesini duymuş değilim." ifadelerini kullandı. "GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"



Okulda güvenlik görevlisinin olup olmadığının sorulması üzerine ise Kadriye Deveci, "Evet o anda olmuş yani. Ne desem boş. Güvenlik görevlisi var. Nerede olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu. EĞİTİM SEN ÜYELERİ 10 MAYIS'TA İŞ BIRAKACAK Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek üzere 10 Mayıs Cuma günü iş bırakacaklarını açıkladı. Irmak, eğitimcilere yönelik şiddet konusunda yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve basın toplantısı düzenleyeceklerini de ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, Oktugan'ın öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için yarın TBMM ve valilikler önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. NE OLMUŞTU?

Iraklı Y.K. (17), iddialara göre geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K. dün, Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Öldürülen İbrahim Oktugan

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Saldırıdan önce okula gelen Y.K.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.K.'nin okula giriş anı ve saldırının ardından elinde bulunan silahla kaçtığı anlar yer alıyor.

Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SALDIRGANIN YARALAMADAN SUÇ KAYDI VAR İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 'taksirle yaralama' ve '6136 SKM' suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca 'kayıp şahıs' kaydının olduğu da tespit edilmiştir." denildi.