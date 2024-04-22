İtalya'da çocuk mahkumlara işkence ve kötü muamelede bulunan 13 gardiyan gözaltına alındı

İtalya'nın Milano kentindeki ceza infaz kurumunda çocuk mahkumlara kötü muamele ve işkence yaptıkları gerekçesiyle 13 gardiyanın gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da çocuk mahkumlara işkence ve kötü muamelede bulunan 13 gardiyan gözaltına alındı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si Milano'daki Cesare Beccaria Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda çalışan, biri daha önce burada görev yapmış 13 gardiyan, farklı suçlardan hükümlü çocuklara kötü muamelede bulundukları ve yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca 8 kişi de kamu görevinden ihtiyaten uzaklaştırıldı.

Ayrıca bir çocuk mahkuma cinsel istismara varan şiddet uygulandığı iddiasının da araştırıldığı kaydedildi.

Kötü muamelenin 2022’den bu yana sürdüğü ve bunun işkence mağduru çocuk mahkumların ihbarları üzerine teknik takiple tespit edildiği belirtildi.

'da önceki aylarda da Foggia ve Reggio Emilia kentlerindeki cezaevlerinde kötü muamele ve işkence gerekçesiyle bazı cezaevi polisleri hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

BM özel raportörleri: "Ruanda Planı'nı" uygulayacak havacılık dünyası insan hakları ihlallerinin ortağı olacak

BM özel raportörleri: "Ruanda Planı'nı" uygulayacak havacılık dünyası insan hakları ihlallerinin ortağı olacak

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...