İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bu sistem düşmanlıklar üzerinden bir sistem

"BİZİ HİÇ DENEMEDİNİZ"



Girdiği dükkanda bir esnaf "Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum" dedi.



Bunun üzerine Akşener, "Bizi hiç denemediniz. 2014'te yapılan referandumda tek adam sistemine geçtik. Öncelikle bu sistemi değiştirmek lazım. Bir de ittifakı dayattı bu sistem, mecbursun ittifak olmaya. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Biri gitsin biri gelsin üzerinden bir sistem, düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta, CHP zihniyeti, tırnak içi, düşmanlığı bir tarafta. O kadar enteresan bir şey ki bu, bunu bitirmemiz lazım. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz velinimetsiniz." ifadelerini kullandı.



Akşener, z​​​​iyareti kapsamında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.