İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bu sistem düşmanlıklar üzerinden bir sistem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına Ankara'da devam etti. Çankaya'da esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlardan oy tistedi. Akşener, "Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum" diyen bir esnafa, "Bizi hiç denemediniz." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Akşener, "Bu sistem düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Bu sistemin değişmesi lazım." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bu sistem düşmanlıklar üzerinden bir sistem

İYİ Parti Genel Başkanı , seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal ile ilçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i, partililer tezahüratla karşıladı.

Turan Güneş Bulvarı'ndaki dükkanları gezen Akşener, esnaf ile sohbet ederek Cengiz Topel Yıldırım ve Osman Topal için oy istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bu sistem düşmanlıklar üzerinden bir sistem - 1

"BİZİ HİÇ DENEMEDİNİZ"

Girdiği dükkanda bir esnaf "Ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum" dedi.

Bunun üzerine Akşener, "Bizi hiç denemediniz. 2014'te yapılan referandumda tek adam sistemine geçtik. Öncelikle bu sistemi değiştirmek lazım. Bir de ittifakı dayattı bu sistem, mecbursun ittifak olmaya. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Biri gitsin biri gelsin üzerinden bir sistem, düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Tayyip Erdoğan düşmanlığı bir tarafta, CHP zihniyeti, tırnak içi, düşmanlığı bir tarafta. O kadar enteresan bir şey ki bu, bunu bitirmemiz lazım. Seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz velinimetsiniz." ifadelerini kullandı.

Akşener, z​​​​iyareti kapsamında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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