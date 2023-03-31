İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ateş açıldı: Fail yakalandı

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İstanbul Merter'deki İYİ Parti İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde ateş açıldı. Bir kurşun kafeterya bölümünde cama isabet etti. Binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi isabet ettiği tespit edildi. Sabah parti binasının açılmasının ardından durum fark edildi, polise haber verildi.

Polis ekipleri kafeterya bölümünde koltuğa saplanmış bir kurşun çekirdeği buldu. Polis saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

BAKAN SOYLU: FAİL YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay

yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."



"BİNAMIZ İKİ YERDEN KURŞUNLANDI"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasında incelemede bulundu. Burada bir açıklama yapan Akşener, il başkanlığı binasının hem birinci hem de üçüncü kattan kurşunlandığını ifade etti.

Akşener, "Eski bir İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, binamız kurşunlanmıştır. Bana daha önceden 'Bu iyi günlerin.' dendi, lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun.' dendi, evim basıldı." diye konuştu.

"Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma.' denildi, bugün de partimizin il başkanlığı iki yerinden kurşunlandı." diyen Akşener şöyle devam etti:

"Türkiye bir kabile devleti olamaz. Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu seçmene yapılan bir hakarettir. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey."

