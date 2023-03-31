İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ateş açıldı: Fail yakalandı

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İstanbul Merter'deki İYİ Parti İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde ateş açıldı. Bir kurşun kafeterya bölümünde cama isabet etti. Binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi isabet ettiği tespit edildi. Sabah parti binasının açılmasının ardından durum fark edildi, polise haber verildi.
Polis ekipleri kafeterya bölümünde koltuğa saplanmış bir kurşun çekirdeği buldu. Polis saldırıya ilişkin inceleme başlattı.
BAKAN SOYLU: FAİL YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.
Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay
yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."
"BİNAMIZ İKİ YERDEN KURŞUNLANDI"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti binasında incelemede bulundu. Burada bir açıklama yapan Akşener, il başkanlığı binasının hem birinci hem de üçüncü kattan kurşunlandığını ifade etti.
Akşener, "Eski bir İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum, binamız kurşunlanmıştır. Bana daha önceden 'Bu iyi günlerin.' dendi, lince uğradım. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun.' dendi, evim basıldı." diye konuştu.
"Bu defa da 'Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma.' denildi, bugün de partimizin il başkanlığı iki yerinden kurşunlandı." diyen Akşener şöyle devam etti:
"Türkiye bir kabile devleti olamaz. Seçime 1,5 ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız ama bu seçmene yapılan bir hakarettir. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasının karnından doğmadı. Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey."
KILIÇDAROĞLU: MERAL HANIM ASENA'DIR
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız." diyen Kılıçdaroğlu, faillerin derhal yakalanması ve yargı önüne çıkarılmasını beklediğini söyledi.
BAKAN SOYLU: PROVOKASYON
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, saldırının provokasyon olduğunu belirterek olayı aydınlatmak için polisin tahkikat yaptığını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."
AK PARTİ'DEN ZİYARET
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İYİ Parti binasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında bir açıklama yapan Kabaktepe, "Hem demokrasimize hem birliğimize hem kardeşliğimize hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz." diye konuştu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023
Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı." derken olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise, "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız." sözleriyle olaya tepki gösterdi.