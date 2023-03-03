İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çağrısıyla CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu video mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajına sosyal yanıt verdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek millete sundukları taahhütlerin kendileri için bir emanet olduğunu belirterek, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." açıklamasında bulundu.