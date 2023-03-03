İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olacağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Zorlu, "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olacağız
Kılıçdaroğlu: Bu saatten sonra değişmem, birleştiririm
Kılıçdaroğlu: Bu saatten sonra değişmem, birleştiririm Haberi Görüntüle

CHP Genel Başkanı çağrısıyla CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu video mesaj yayınladı. 

Kılıçdaroğlu, mesajında sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz." ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajına sosyal  yanıt verdi. 

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek millete sundukları taahhütlerin kendileri için bir emanet olduğunu belirterek, "Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." açıklamasında bulundu.

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